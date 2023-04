O príncipe Harry marcará presença na coroação do pai, o rei Carlos III, contudo, não deverá ocupar um papel de destaque na cerimónia.

Segundo a especialista em realeza Eloise Parker, a decisão foi a mais lógica.

"Espero completamente que o príncipe Harry permaneça à margem desta cerimónia", defende. "A cerimónia é sobre o Carlos III e a rainha consorte, por isso é também esperado que William e Kate também fiquem um pouco de parte", sublinha em declarações ao Entertainment Tonight.

Recorde-se que Harry irá à coroação sozinho. Meghan Markle, sua mulher, ficará na Califórnia com os filhos, Archie, de três anos e Lilibet, de um.

"Houve alguma surpresa por o Harry ir sozinho, mas percebe-se sabendo que o aniversário de Archie será no mesmo dia. Por isso, a Meghan ficará em casa na Califórnia para celebrar o aniversário, o que será o mais conveniente, tendo em conta as tensões entre ambas as famílias", completa.

Leia Também: William não se vai encontrar com Harry durante visita a Inglaterra