Margarida Aranha permanece internada no hospital, e acamada, depois de ter sofrido diversas lesões. A antiga concorrente de 'Love On Top', da TVI, caiu de uma varanda com sete metros de altura e escapou à morte por milagre.

Ainda em processo de recuperação, Margarida resolveu usar a sua conta oficial de Instagram para dedicar um agradecimento público a uma das pessoas que tem estado ao seu lado neste delicado processo. A jovem alentejana declarou-se ao namorado, Gonçalo.

"Parceiro, companheiro, amigo, cúmplice, amor da minha vida, inexplicável o que sinto por ti. Meu anjinho caído do céu!!!

Amo-te, és tudo", começa por ler-se na legenda de um conjunto de fotografias do casal tiradas no hospital.

"Nunca pensei que realmente existiam almas gémeas, mas agora tenho a certeza que elas existem. Obrigada por tudo e por estares sempre ao meu lado para tudo", termina Margarida.

