Esta segunda-feira, dia 18, foi emitido o episódio de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' no qual Dalila e Cláudia protagonizaram o momento mais 'aceso' do programa até agora.

O teaser mostrava apenas as pretendentes de João Paliotes a ter uma discussão no alpendre, deixando a dúvida do que poderia ter suscitado tal tensão.

Sabe-se agora que Dalila chamou Cláudia de "víbora" após esta ter mencionado a sua família durante a conversa. "Mais uma vez que tocas nesse assunto, passo-me a sério. Estás a ser víbora. Não te admito a ti nem a ninguém que fale da minha família. Tu não vales nada, és uma m****", afirmou.

Mais tarde, em declarações às câmaras, Dalila acrescentou ainda que a família é um assunto sensível para si: "A partir do momento em que ela toca nesse assunto, eu viro. Porque pela minha família faço tudo".

Leia Também: Clima pesado em 'Agricultor': "Víbora! Não vales nada, és uma m****"