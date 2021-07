As coisas estão a ficar cada vez mais sérias no programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'. Diogo, de 22 anos, que aceitou participar na experiência social, confessou que já se envolveu com uma das pretendentes - Ana, que desde o início lhe conseguiu arrebatar o coração.

À conversa com Maria - outra das pretendentes de quem acabou por se tornar amigo -, este confessou:

"Tenho uma coisa para te dizer e vou-te pedir que guardes segredo. Ontem, quando a Ana veio ao meu quarto, aconteceu. Pedi para guardares segredo porque ainda não sinto que é hora para dizer à Filipa".

Filipa é a terceira pretendente que ainda guarda esperanças quanto ao jovem agricultor. "A Filipa vai ficar arrasada, de coração partido", disse Maria, antevendo momentos de maior tensão na quinta.

Veja aqui o momento.

