Quem será que Catarina Manique vai escolher para arriscar um futuro a dois? A agricultora parece estar muito perto da resposta.

No diário de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' desta terça-feira, dia 26, a concorrente do Fundão revelou qual dos pretendentes conquistou mais a sua afinidade: Daniel.

"Sinto uma cumplicidade e proximidade com o Daniel que não sinto com o Ricardo e o Bruno. Se tiver um problema é com ele que consigo desabafar", afirmou Catarina em declarações individuais.

