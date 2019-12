Hoje é um dia muito especial para Tatiana e Ruben Boa Nova. O filho de ambos, o pequeno Lourenço, completa o seu primeiro ano de vida, data que a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' evidenciou na sua conta de Instagram.

"Parabéns amor da vida da mamã, ar que respiro, hoje completas 1 ano de vida, 1 ano a alegrar as nossas vidas sempre com muitos sorrisos! És tão lindo, tão especial! Agradeço a Deus por me ter escolhido para tua mãe! Ser mãe é a melhor sensação do mundo e tu fazes me sentir isso todos os dias! Amo-te muito filho! Que Deus nos proporcione muitos mais aniversários juntos!", afirmou na legenda de um ternurento retrato.

Ora veja:

Leia Também: Jessica Athayde está de parabéns! A atriz e mãe 'babada' faz 34 anos