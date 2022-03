Foi através da sua página de Instagram que Tânia Ribas de Oliveira mostrou-se grata pela sua vida, e por os seus filhos viverem em liberdade e em paz. Palavras às quais junta um apelo para que "ajudemos quem mais precisa".

"Gosto do inverno, de conforto, das mantas, da lareira, de jantares em casa e de camas quentinhas. Mas a minha alma é feita de mar, de areia, de noites cheias de estrelas e de fins de tarde lentos na praia. Dos meus filhos livres e felizes, aos saltos e aos mergulhos, com pele salgada e cabelo molhado. Num país com paz e liberdade", começou por escrever.

"Agradeçamos todos os dias e ajudemos na medida em que pudermos quem mais precisa", completou, identificando ainda a UNICEF.

