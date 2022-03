A família de Tânia Ribas de Oliveira viveu este sábado, dia 12, um dia especial e de celebração. O filho mais velho da apresentadora provou que está pronto a seguir as pisadas do pai no desporto e ganhou um dos seus primeiros torneios de judo.

Tomás, de nove anos, foi o primeiro classificado num torneio do Instituto do Judo.

Orgulhosa, Tânia partilhou na sua conta oficial de Instagram a medalha conquistada pelo menino e, mais tarde, uma fotografia do combate que lhe deu a vitória.

"Quem sai aos seus…. A História a repetir-se. Tão bonito", declarou o rosto da RTP, referindo-se ao facto de o marido, João Cardoso, ter sido atleta de judo durante vários anos.

Tânia Ribas de Oliveira e o companheiro, recorde-se, são ainda pais de Pedro, de seis anos.

Leia Também: Hailey Bieber internada devido a "coágulo de sangue no cérebro"