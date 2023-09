Afonso Vilela tem um novo projeto em mãos que está prestes a chegar ao Porto Canal. Trata-se de um "programa de aventura", o 'No Trilho', que estreia no próximo sábado, dia 23 de setembro, às 9h30.

De acordo com o comunicado enviado às redações, Afonso Vilela revela que este é "um programa bem à sua medida, onde vai fazer aquilo que mais gosta: desporto de aventura e natureza".

"É um programa leve, divertido, bem à moda aqui do Vilela", acrescentou.

Um formato com "diferentes rubricas e cenários" que "vai mostrar toda a riqueza do património natural do nosso país, as paisagens mais vibrantes, os trilhos mais inóspitos, as águas mais desafiantes".

