Afonso Vaz foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha no programa das tardes na TVI. O ex-concorrente de 'O Triângulo' falou da enorme importância que a mãe tem na sua vida, confessando que procura numa futura companheira as qualidades que reconhece na progenitora.

"Tem de ser alguém muito parecido com a minha mãe", afirmou, deixando Goucha surpreendido.

Entretanto, notou: "No fundo uma pessoa que me respeite, assim como eu também tenho de respeitar, que me faça feliz".

Eis o momento.

