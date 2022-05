Já se sabe que o príncipe Harry e Meghan Markle não ir-se-ão juntar à família real britânica na varanda do Palácio de Buckingham, durante o Trooping the Colour, contudo, o casal ir-se-á reunir com a rainha e a restante família em outros eventos.

O casal viajará na companhia dos dois filhos, Archie e Lilibet, para celebrar os 70 anos no trono da rainha Isabel II.

Conforme refere o The Telegraph, os duques de Sussex deverão assistir a uma cerimónia na St. Paul's Cathedral na próxima sexta-feira, 3 de junho.

Esperam-se vários membros da família na celebração, desde o príncipe André, apesar de estar afastado da realeza, até aos bisnetos, incluindo o príncipe George e a princesa Charlotte.

É provável que Harry e Meghan participem ainda em outros eventos ao longo do fim de semana.

No sábado, 4 de junho, por exemplo, a família real irá assistir ao Derby at Epsom, que contará com as performances de Queen + Adam Lambert e Diana Ross.

