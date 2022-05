O príncipe Harry, Meghan Markle e o príncipe André não irão subir à varanda do Palácio de Buckingham nas celebrações do Jubileu de Platina.

Conforme noticia a imprensa internacional, a varanda, de onde os membros da realeza acenam ao público, ficará apenas reservada aqueles que trabalham a tempo inteiro para a monarquia.

Fontes revelaram que a decisão foi uma resposta ao comportamento dos duques de Sussex desde que deixaram Inglaterra em 2020.

Minutos após ter sido revelada a decisão do palácio, Harry e Meghan confirmaram que iriam estar presentes nas celebrações, após meses de indecisão.

O príncipe André, filho da rainha, também não será visto na varanda. O escândalo sexual em que se viu envolvido e as muitas polémicas motivaram a decisão.

Desta forma, apenas as seguintes pessoas serão vistas na varanda: o príncipe Carlos e a mulher, Camilla, o príncipe William, Kate Middleton e os filhos do casal, o príncipe Eduardo, a mulher, Sofia, e os filhos, a princesa Ana e o companheiro, Timonthy Laurence, os duques de Gloucester, o duque de Kent e a princesa Alexandra.

As comemorações do Jubileu de Platina, ou seja, dos 70 anos de Isabel II no trono, acontecerão entre o dia 2 e 5 de junho.

