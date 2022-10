Dwayne Johnson deu uma entrevista ao 'CBS Sunday Morning' na qual assegura que não ir-se-á candidatar a presidente dos Estados Unidos, ao contrário do que dizem os rumores que têm corrido há meses.

“Não está nos planos”, garantiu.

“Adoro o nosso país e o nosso povo. [Mas] Também adoro ser pai. E isso é o mais importante para mim, ser pai está em primeiro lugar, especialmente neste momento importante da vida das minhas filhas. Eu sei o que é estar na estrada tão ocupado que estive ausente por muitos anos quando a minha filha mais velha estava a crescer. E neste momento importante da vida delas, era isso que a minha candidatura à presidência iria fazer. Por isso, a minha prioridade são as minhas filhas”, sublinha.

Recorde-se que ‘The Rock’ é pai de Simone, de 21 anos, da relação anterior com Dany Garcia, de Jasmine, de seis anos, e Tiana, de quatro, do atual casamento com Lauren Hashian.

A entrevista irá para o ar no domingo, 9 de outubro.

