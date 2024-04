Após ter passado a Páscoa com os pais e a irmã, a princesa Leonor viajou para Nova Iorque. A informação foi avançada pela revista Hola!, que refere que a princesa das Astúrias poderá reencontrar um dos seus amigos próximos, Gabriel Giacomelli, que vive em Manhattan.

Os dois conheceram-se quando estudavam no UWC Atlantic College, no País de Gales, e até chegaram a surgir notícias que de eram namorados, mas de acordo com a revista Hola!, que cita fontes próximas da princesa, a relação entre os dois nunca passou de amizade.

Certo é que a princesa o convidou para passar as férias de Páscoa na Espanha, há dois anos, que o apresentou à família e até compareceram juntos ao 70.º aniversário de Paloma Rocasolano, avó de Leonor.

