Ryan Seacrest testou negativo para a Covid-19, como revelou uma fonte à revista People.

O apresentador do 'Live with Kelly and Ryan' está afastado do talk show matinal, da ABC, desde segunda-feira. O programa anunciou esta terça-feira, no Instagram, que Seacrest, de 45 anos, iria ficar em casa até receber os resultados.

De acordo com uma fonte, Seacrest "tinha uma tosse mínima e, por precaução, queria ter a certeza de que tinha um teste negativo antes de voltar ao 'Live'".

"Ele estará de volta amanhã", acrescentou ainda a fonte, referindo-se ao facto do apresentador ter recebido o resultado negativo do teste ao novo coronavírus.

