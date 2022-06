O polémico advogado norte-americano Michael Avenatti, famoso por representar a atriz porno Stormy Daniels em ações judiciais contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi hoje condenado a quatro de prisão por roubar 300.000 dólares à sua cliente.

Michael Avenatti foi acusado de roubar a Stormy Daniels 300.000 dólares (cerca de 279.000 euros) dos 800.000 dólares (cerca de 744.000 euros) que a atriz de filmes para adultos recebeu por ter escrito um livro com as suas memórias.

O advogado enviou ao agente literário da cliente um documento "supostamente assinado" pela visada, pedindo que enviasse os pagamentos da obra para uma conta controlada por si.

O homem, de 50 anos, foi considerado culpado por um júri em fevereiro por um crime de fraude com pena máxima de 20 anos de prisão e outro por roubo de identidade grave, punível com um mínimo de dois anos.

O juiz federal Jesse Furman disse que Michael Avenatti aproveitou-se de "uma vítima vulnerável" e abusou da sua confiança, "o maior dever de advogado para com o seu cliente", ao cometer a fraude "descarada" e "grave" contra a atriz, cujo nome real é Stephanie Clifford.

O livro visado incluía pormenores sobre o alegado caso extraconjugal de Clifford com Trump, então casado com Melania Trump, e sobre o pagamento de 130.000 dólares (cerca de 120.000 euros), que o advogado disse ter recebido durante a campanha eleitoral geral do ex-presidente republicano.

Esta é uma nova reviravolta para Michael Avenatti, que em 2021 foi condenado a dois anos e meio de prisão por tentar extorquir cerca de 20 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros) da empresa de material desportivo Nike, tendo um outro julgamento pendente, no qual é acusado de manter 10 milhões de dólares (cerca de 9 milhões de euros) obtidos em acordos extrajudiciais dos seus clientes.

De acordo com a imprensa local, o advogado arrependeu-se no tribunal. "Destruí a minha carreira, as minhas relações e a minha reputação, e provoquei danos colaterais à minha família e à minha vida. Há sérias dúvidas sobre se, ou como, vou recuperar (...) com uma vida normal ou paz", disse Michael Avenatti.

Jesse Furman determinou que, assim que cumprir a sua sentença por extorsão da Nike, serão acrescentados à sua pena mais 30 meses pela condenação de hoje.

