A menina da imagem é a atriz Manuela Couto. Na noite deste domingo, a artista viajou no tempo e recordou a infância com uma foto registada na época em que começou a dar os primeiros passos no teatro.

"O Teatro encontrou-me assim... ainda nem tinha os dentes todos... depois, foi tanta vida que parece ter sido noutra vida. O TEATRO, sempre", escreveu na legenda.

Pela caixa de comentários, rostos como Heitor Lourenço, Fernando Luís e Oceana Basílio mostraram-se encantados.

Leia Também: Manuela Couto despede-se de 'A Serra' e lembra Maria João Abreu