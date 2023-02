"Mais uma volta ao sol": foi desta forma que Tiago Aldeia assinalou o seu aniversário, que celebra hoje, através de uma publicação na sua página de Instagram.

O ator, que ontem completou 37 anos de vida, partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma fotografia de infância.

"Aproveitem ao máximo que parecendo que não, a terra roda rápido! Deixo-vos com esta relíquia do meu baú de fotografias, como forma de agradecimento a todas as mensagens de Parabéns", faz ainda saber.

"A foto denunciava já um futuro promissor perante a lente, não obstante a mãozinha debaixo do queixo e a franjinha cortada à faca (era uma criança, não me consegui defender desculpem). Que o universo vos devolva em dobro tudo aquilo que me desejam! Grato", completou.

