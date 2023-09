Adele foi surpreendida com um pedido de um casal de fãs brasileiros, que estiveram presentes num dos espetáculos da cantora em Las Vegas.

De acordo com o E! Online Brasil, a partir da plateia, os admiradores perguntaram se a artista queria ser madrinha de casamento.

Num vídeo que circula nas redes sociais, Adele estava a falar com os fãs quando perguntou ao referido casal de onde eram. "Brasil", responderam, deixando a artista muito animada.

De seguida, a cantora perguntou quando é que se tinham casado, uma vez que não lhe passou despercebido alguns pormenores do look do casal.

Os fãs partilharam que deram o nó em Las Vegas horas antes do concerto, perguntando depois se Adele queria ser a madrinha de casamento. "Adoraria ser sua madrinha", respondeu a artista, começando depois a imitar a típica música de casamento. "Parabéns! Estou muito feliz por vocês", acrescentou de seguida. Veja tudo no vídeo abaixo destacado pelo jornalista José Norberto Flesch:

Leia Também: Engano ou pista? Adele aumenta rumores de casamento