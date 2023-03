Foi num espetáculo em Las Vegas que deu no passado sábado, dia 25 de março, que Adele anunciou que pretende fazer uma nova pausa na carreira.

A cantora, no entanto, começou por explicar que a sequência de novos concertos que fez lhe devolveu a vontade de viver.

"Sinto-me muito segura aqui. A minha vida é minúscula. Não saio de casa e isso é por escolha minha. A minha vida era muito ativa quando eu era mais jovem. Mas quanto maior se tornou a minha carreira, mais assustada e ansiosa eu passei a ficar. Saio com os meus cães, com o meu filho e com o meu namorado e falo muito com a minha empregada. Às sextas e sábados, fico ansiosa para vir [para Las Vegas]. É como sair à noite e ver os meus amigos. Isso trouxe-me de volta à vida", relatou.

"Foram os melhores quatro meses da minha carreira", disse ainda Adele, antes mesmo de contar que irá afastar-se durante algum tempo.

"Vou fazer uma pausa e vocês não vão ouvir falar de mim. Porque vocês sabem o que eu sou: uma reclusa absoluta", concluiu.

Adele, importa sublinhar, tem espetáculos marcados até ao próximo mês de novembro.

