Adam Sandler homenageou o estrela de 'Grown Ups', Cameron Boyce, que morreu em julho de 2019. Um tributo que foi prestado no novo filme da Netflix, 'Hubie Halloween'

De acordo com o Page Six, enquanto passam os créditos finais da longa-metragem, aparece uma foto de Boyce com uma emotiva homenagem.

"Em memória de Cameron Boyce. Partiu muito cedo e foi um dos jovens mais gentis, engraçados e talentosos que conhecemos. Vais viver para sempre nos nossos corações e vamos sentir a saudades todos os dias", lê-se.

De referir que Cameron iria fazer parte do filme 'Hubie Halloween', mas foi substituído pelo amigo Karan Brar após a sua morte.

Leia Também: José Fidalgo recorda pai em partilha emotiva. "Sinto mesmo a tua falta"