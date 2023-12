Ana Lúcia Matos quebrou o silêncio que adotou desde que se tornou conhecido o seu alegado envolvimento na Operação Admiral, a maior investigação europeia de fuga ao fisco.

A ex-apresentadora da TVI fez a sua primeira publicação no Instagram neste ano de 2023, tendo reunido várias frases que se focam nesta época natalícia.

"Desde criança, sonho em ter reunida a minha família nesta noite de Natal. Ainda acredito, não vou desistir do maior sonho da minha vida", começou por escrever Ana, que continuou: "Quero acreditar na magia do Natal, mas sobretudo acredito no poder do amor. Amor e compaixão, assumindo os nosso erros e evoluindo enquanto almas. Sem julgamento, sem ódio, vibrando apenas no amor, deixando uma semente no coração de todos, principalmente naqueles que mais nos desafiam. Que o espírito de Natal encha os nossos corações de amor, emanando luz e paz por todos os seres vivos, principalmente àqueles que atravessam a escuridão para finalmente verem a imensidão de luz que os habita".

De seguida, e para terminar, a comunicadora deixou um apelo a quem a segue: "Não se deixem levar por uma imagem ou vídeo, todos sabemos que o mundo do Instagram é fake [falso], não corresponde à realidade. Não se iludam por notícias fake, que levam a julgamentos de ódio. Somos o reflexo uns dos outros, só podemos dar o que temos dentro de nós . Que a fé nos guie enquanto o amor nos cura".

Importa sublinhar que o marido de Ana Lúcia Matos, o empresário luso-francês Max Cardoso, continua em prisão preventiva.

Veja abaixo a publicação da apresentadora.