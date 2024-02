Meghan Markle decidiu promover o lançamento do seu novo podcast, fruto do acordo firmado com a Lemonada Media, com fotografias que têm um detalhe relacionado com a sogra, a princesa Diana.

No registo, que disponibilizamos mais abaixo, a atriz surge com um relógio de ouro que pertencia à mãe de Harry, o seu companheiro. O acessório é da marca Cartier e está avaliado em 18 mil libras (21.036 euros).

Ao The Sun, o especialista real sublinha que Meghan "não tem o hábito de usar joias da princesa Diana", pelo que a utilização deste relógio na fotografia em causa "aumenta a sensação de que ela e Harry estão a tentar projetar o estatuto real de ambos".

Recorde-se que estes registos foram divulgados numa altura em que Meghan e Harry estão envoltos numa nova crítica. O casal deu um novo nome ao site de ambos, com o endereço a passar a ser sussex.com.

A página inicial do site apresenta os dois pelos seus títulos reais, ainda que os duques de Sussex tenham abdicado do papel de membros seniores da família real britânica em janeiro de 2020. Desta forma, o novo endereço do site de ambos e estas designações reais têm gerado críticas que os acusam de "exploração".

Veja abaixo a fotografia em que Meghan Markle exibe o relógio Cartier que era de Diana e, também, a própria princesa a usar esse mesmo acessório.

Diana a usar o relógio Cartier na British Lung Foundation, em 1997© Getty Images

Leia Também: Meghan Markle defende novo website após críticas