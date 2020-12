Tal como Jessica Athayde já tinha partilhado com os seus seguidores do Instagram, este vai ser um Natal diferente por causa das restrições derivadas da pandemia.

No entanto, tal não significa que a atriz não se divirta por casa, pelo contrário.

Ainda na manhã desta quarta-feira, Jessica publicou novas imagens do filho - fruto do anterior relacionamento com Diogo Amaral.

"Acordou crescido hoje. Não sei lidar", afirmou na legenda, mostrando o menino a brincar com uns óculos de sol.

Momentos que enterneceram os seus seguidores.

