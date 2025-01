Diogo Amaral não perde a oportunidade de fazer um vídeo engraçado com a companheira, Jessica Athayde. Este sábado, dia 25, o ator partilhou com os seguidores mais um desses momentos no Instagram.

"A minha Célia hoje acordou toda bem disposta", realçou na legenda da partilha, referindo-se a Jessica, que carinhosamente trata como Célia.

O resultado final foi elogiado pelos seguidores. "Vocês são um máximo", lê-se na caixa de comentários.

Ora veja:

