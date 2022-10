O trágico acidente de carro da princesa Diana, em 1997, não será mostrado na série 'The Crown', da Netflix.

"O momento exato do impacto do acidente não será mostrado", explicaram em comunicado ao The Sun, tendo sido depois confirmado à People.

Uma fonte da produção contou anteriormente ao Deadline que a 6.ª temporada da série falará do antes e depois do acidente da mãe dos príncipes William e Harry, que morreu no dia 31 de agosto de 1997.

Leia Também: Fatia de bolo feito para o casamento da princesa Diana e Carlos em leilão