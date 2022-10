Está em leilão uma fatia de um bolo de frutas que foi feito para o casamento da princesa Diana com o agora rei Carlos III. A cerimónia foi realizada há 41 anos, no dia 29 de junho de 1981.

A fatia foi preservada por um dos convidados, Nigel Ricketts, que trabalhou na casa real. Está também à venda uma carta de agradecimento do ex-casal, endereçada aos membros da equipa da realeza.

Nigel Ricketts morreu no início deste ano e foi essa a razão que levou ao leilão organizado pela Dore & Rees, depois dos itens terem sido avaliados.

O valor base da fatia de bolo é de cerca de 344 euros, enquanto a carta está avaliada em 170 euros, como relata o Daily Mail.

De recordar que esta não é a primeira fatia de bolo do casamento da princesa Diana com Carlos que é leiloada. Ainda no ano passado foi a leilão também uma fatia de um dos bolos feitos para a cerimónia.

Leia Também: Kate Middleton homenageia princesa Diana durante visita ao País de Gales