'Pipoca Mais Doce' deu a conhecer um outro lado numa intimista entrevista a Daniel Oliveira, para o programa 'Alta Definição'.

A influenciadora, de 42 anos, começou por falar sobre o facto de sentir que sofre do "síndrome do impostor". "Acho sempre que estou aquém, que não sou boa o suficiente para nada e que há quem faça melhor do que eu", fez notar Ana Garcia Martins.

Recordou de seguida a morte do pai. Repetiu a frase "tens de sair da mediania", que foi dita muitas vezes pelo pai por este saber que a filha precisava de mais ferramentas para chegar ainda mais longe na escola e, acima de tudo, na vida.

"É uma coisa que não está resolvida de todo e nunca estará, por isso tento nunca pensar", disse ainda 'Pipoca' sobre a morte do pai, que acontece há dois anos.

De seguida, a influenciadora falou sobre a morte do irmão. "Ele não tinha vivido rigorosamente nada", disse, sublinhando que Tiago tinha apenas 22 anos quando perdeu a vida num acidente de viação. "Acordei a meio da noite com uma chamada a dizer que o meu irmão morreu num acidente de carro a um quilómetro de casa, mesmo a chegar", relatou também.

Após a morte do irmão, 'Pipoca' sente que mudou. "Passei a ser muito mais responsável. Vi o que tinha acontecido aos meus pais e pensei que eles não podiam passar por aquilo outra vez. Se me acontecesse alguma coisa eles deixariam de ter um sentido para viverem", disse.

Sobre o nome 'Pipoca Mais Doce', que surgiu durante a criação do seu blogue, Ana confessou estar arrependida: "Olhando para trás, qualquer hipótese me parece melhor do que esta. Já não posso com o nome 'Pipoca. Já não tem nada a ver comigo, estou completamente farta, mas compreendo, porque 90% das pessoas não sabe o meu nome verdade. Agora tenho de viver com o peso da minha escolha".

Já sobre o fim da relação com Ricardo Martins, que aconteceu em 2020, 'Pipoca' refere que agora tenta encontrar um equilíbrio. "Olhando agora, acho que houve uma má gestão da minha parte, nunca tinha passado por nada com uma carga tão pesada e negativa, e se calhar não soube gerir a parte pública da melhor forma", lembrou, referindo também que "houve coisas que disse e que preferia não ter dito".

Agora, já num ponto diferente da relação que mantém enquanto casal divorciado com filhos em comum, 'Pipoca' e Ricardo trocam fotos e vídeos dos filhos para que nenhum deles perca o que as crianças estão a fazer.

