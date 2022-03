Foi no passado sábado que terminou a primeira edição do ‘Big Brother Famosos’ e que deu a Jorge Guerreio o segundo lugar. O concorrente foi dos preferidos à vitória desde o início, mas o primeiro lugar acabou por ficar para Kasha.

Este segundo lugar não lhe deixou nenhum sentimento de ‘morrer na praia’, simplesmente lhe soube a “medalha de prata”. “Nunca vi aquilo como uma grande competição, nunca fui um grande jogador”.

Quando saiu do programa, como tinha já tinha sido revelado na altura, estava preparada um festa para si, e o cantor partilhou agora alguns pormenores sobre este momento de celebração. Foi “perto de Mafra, com 30 a 40 pessoas, com algumas pessoas amigas e família, uma festa intimista, uma festa familiar”.

Sobre o valor do prémio, dez mil euros, revelou que os concorrentes só souberam desta informação “uma semana antes”. “Acho que ninguém entrou pelo valor do prémio. Toda agente entrou sem saber qual era o prémio. Pensando nisso, dez mil é melhor do que nada”, acrescentou em conversa com os jornalistas, depois de ter estado no programa de Manuel Luís Goucha, esta quarta-feira.

Ainda sobre a saída do reality show, Jorge Guerreiro contou que a primeira coisa que fez no domingo, um dia depois de deixar o ‘Big Brother Famosos’, foi cortar o cabelo. “Honestamente, já não havia nada a fazer”. Na segunda-feira, 28 de fevereiro, realizou um concerto em Torres Vedras, para celebrar o Carnaval.

Este espetáculo, conta, foi uma “surpresa” pois não estava marcado quando entrou para a casa mais vigiada do país. Por isso, acredita que já são frutos da sua participação no programa.

“E por um lado ainda bem que fiz o concreto, porque foi o primeiro impacto da realidade. Toda a gente vinha ter comigo, davam-me os parabéns. Foi o passar de uma casa fechado com 13 pessoas para um pavilhão com mil e tal, foi do oito ao oitenta, mas ainda bem”, acrescentou.

Dei muitas gargalhadas, diverti-me bastante, tínhamos uma química espetacular

Sobre a relação com Bruno de Carvalho, realçou a amizade que criou com o ex-presidente do Sporting e garante que “não se arrepende minimamente de ter vivido o que viveu com ele lá dentro”. “Dei muitas gargalhadas, diverti-me bastante, tínhamos uma química espetacular. Sinceramente, dentro de uma casa do ‘Big Brother’ prefiro estar nesse modo, divertido, animado e bem disposto, do que em modo de tensão”, continuou.

Entretanto, diz, conversou com Bruno de Carvalho na manhã desta quarta-feira, 2 de março, e foi a primeira vez que falou com o colega desde que saiu da casa. Espera em breve conseguir estar com o antigo presidente do Sporting e DJ.

Jorge Guerreiro disse também que “ainda não conseguiu” ver nada sobre a polémica com Bruno de Carvalho. “Honestamente, também quis dar prioridade às coisas boas e não polémicas. Venho cansado psicologicamente. São dois meses intensos e ao sair não quis pegar em muita coisa”, desabafou.

Sabia que se acontecesse alguma coisa à minha mãe era informado, nesse sentido estava descansado

A relação do cantor com a mãe também foi muitas vezes destacada durante a edição do ‘Big Brother Famosos’, aliás, a dona Amélia, como é carinhosamente tratada, ficou muito conhecida junto dos portugueses.

“Sabia que se acontecesse alguma coisa à minha mãe era informado, nesse sentido estava descansado. Mas também sabia que a minha mãe me estava a ver e, obviamente, lá dentro lembrava-me dela. Não posso dizer que condicionou a minha prestação lá dentro, mas tinha algum cuidado em algumas coisas porque sabia que a minha mãe estava do outro lado”, admitiu.

Estava numa fase muito parada da sua vida, muito pouca coisa acontecia, e precisava de algo novo

Quando questionado, Jorge Guerreiro confessou que o pouco descanso foi o mais difícil dentro da casa. Aliás, diz, ainda não está [no seu melhor] porque “não tem parado”.

E apesar de querer ter agora descanso, também tem tido muitas novas oportunidades. “Acho que não tenho escapatória e vou ter que me organizar e descansar nos intervalos porque está muita coisa a aparecer”, relatou, explicando que já tem vários concertos agendados. No próximo fim de semana, por exemplo, tem três espetáculos marcados, um deles, no sábado, na Suíça.

O objetivo, diz, não era “relançar a carreira”, mas sabia que “isso iria ser uma consequência”. “Estava numa fase muito parada da minha vida, muito pouca coisa acontecia, e precisava de algo novo. E surgiu este convite, não foi uma inscrição da minha parte. Sabia que o facto de ganhar mais visibilidade e ter mais concertos seria uma consequência”, explicou.

Agora que não tinha tanto trabalho, já não tinha tantas possibilidades para ir de férias e tempo não me faltava

O convite para o ‘BB Famosos’ surgiu depois de ter tido “anos apertados na bolsa”, falando de 2020 e 2021, por causa da pandemia. “Não tinha uma vida de luxo, as minhas privações não passaram do 8 ao 80. Só que viva só quase para o trabalho, e se calhar nas vezes em que tinha possibilidade para ir de férias, muitas vezes não marcava férias porque tinha medo que marcassem um espetáculo para essa semana - e ficava a pensar que ia descansar quando afinal podia ter um espetáculo nessa semana. Agora que não tinha tanto trabalho, já não tinha tantas possibilidades para ir de férias e tempo não me faltava”, realçou.

Neste momento, Jorge Guerreiro está quase a lançar um novo CD, com um novo tema, novidades que já estavam previstas antes de entrar no ‘Big Brother Famosos’. “Este tema já está gravado desde setembro, só que não foi lançado em setembro porque queria-se explorar um pouquinho mais o ‘Vou Alugar Um Quarto’”, disse.

Sobre o CD, este deveria ter sido lançado em 2020, mas não se concretizou “porque não havia espaço para vender” por causa da pandemia. “Então vai sair agora, mas calha mesmo bem”, afirmou.

O meu jogo foi falar oportunamente, quando me era pedida a opinião

Em relação à sua postura no jogo do ‘BB’, frisou que “conflitos consigo não houve”. “Podia ter ido contra algumas pessoas caso quisesse, mas não tive necessidade de o fazer. Dava a minha opinião quando tinha de dar. Muitas vezes não dei a minha opinião porque achei que não ia comprar guerras que não eram minhas, e a partir do momento em que aquilo é um jogo, cada um joga as armas que tem, cada um faz o jogo à sua maneira. O meu jogo foi falar oportunamente, quando me era pedida a opinião. Tive muitas interações com pessoas mas de forma individual, que acho que tem muita influência e que as pessoas também viram isso”, justificou.

Entretanto, Jorge Guerreiro partilhou também que já teve oportunidade de falar com Cristina Ferreira, e esta deixou-lhe uma carinhosa mensagem. “Ela deu-me umas palavras muito boas de conforto, disse que tinha o mundo à minha espera, inclusive, que se precisasse dela, ela estaria disponível. Demonstrou o ser humano brutal que ela é”, contou.

A sua participação no programa da TVI, diz, não vai impedi-lo de marcar presença noutras estações televisivas como já o fazia até aqui. O artista “não quer fechar portas nem à RTP, nem à SIC, e tem total liberdade de ir aos programas onde já ia, onde o convidarem”.

Leia Também: Dois meses depois, Jorge Guerreiro muda finalmente de visual