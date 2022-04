Will Smith foi proibido de ir a eventos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas durante os próximos 10 anos, avança a imprensa internacional, nomeadamente a Sky News. Uma decisão tomada na sequência do estalo que o ator deu a Chris Rock durante a cerimónia dos Óscares, no passado dia 29 de março.

A sanção foi tornada pública pela diretora da Academia depois de uma reunião onde foram decididas as medidas a tomar como consequência do ato de agressão.

Will Smith, vale notar, já tinha anunciado que se demitia voluntariamente da Academia ao reconhecer que o seu comportamento foi longe demais.

Leia Também: O que significa a demissão de Will Smith da Academia dos Óscares?