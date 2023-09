Através das páginas que tem no Instagram e Facebook, Ricardo Castro mostrou-se novamente focado no exercício físico e agradeceu a quem o "ajudou a ultrapassar as dificuldades".

"E ao fim de 10 meses e 10 dias, depois de exames, cirurgia, fisioterapia… começas devagarinho mas com a certeza que só assim chegas onde queres. Acabou aquela sensação de 'inválido' medicada por morfina, uma nova etapa recomeça com saudades apenas do futuro", começou por escrever na legenda das imagens.

"Sinto uma gratidão dentro de mim e uma força que não é de braços nem de pernas. Obrigado, obrigado aqueles que me ajudam a ultrapassar as dificuldades. Grato ao amor", completou.

