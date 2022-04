Dina Guedes, de 'Casados à Primeira Vista', foi convidada de Júlia Pinheiro esta terça-feira para uma conversa intimista sobre a sua conturbada participação no programa da SIC. Mas não só. A educadora de infância, de 32 anos, acabou por abrir o coração para falar das mágoas do passado.

Questionada se "no passado, romanticamente, as coisas correram mal", Dina revelou que apenas teve uma relação, que durou cinco anos e na qual foi "feliz", mas que terminou com muita mágoa.

"Decidi terminar essa relação, mas doeu também. A família dele não aceitava a minha religião. Ou me anulava ou não seria feliz", contou, referindo-se ao facto de ser Metodista.

"Depois disso estive quatro anos sozinha, depois comecei a abrir o meu coração, mas não tive nenhuma relação. Tive duas tentativas", acrescentou.

"Sou muito exigente comigo e com os outros. Quem entra na minha vida tem de fazer por merecer. Explico sempre ao que vou: não vou brincar com ninguém e também não quero que brinquem comigo", frisou ainda.

Questionada ainda sobre o que a levou a entrar no programa, Dina assegurou que contava com a ajuda dos especialistas para "escolher a pessoa certa". "Depositei toda a minha confiança nisto. Se calhar fui ingénua, mas acreditei mesmo que ia acreditar no amor", rematou.

