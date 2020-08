A quarta temporada da série 'Golpe de Sorte' ainda não estreou na TV mas já está totalmente gravada. Aliás, as gravações da trama chegaram ao fim esta sexta-feira.

Nos bastidores, o elenco da série despediu-se com emoção.

"'Golpe de Sorte': O FIM. Hoje chegou ao fim. É um misto de emoções mas sinto-me profundamente feliz por ter tido a sorte de embarcar neste sonho. Esta foi parte da minha família durante o último ano e meio e claro que faltam muitos ainda", escreveu Carolina Carvalho nas suas redes sociais.

A atriz, que integra o elenco principal desde a primeira temporada, agradeceu a toda a equipa técnica e ainda a Daniel Oliveira e Maria João Abreu - a grande protagonista de 'Golpe de Sorte' - "por acreditarem no projeto desde o início".

"Vou ter saudades da minha Jessy [personagem de Carolina]! Aí em casa ainda vão ter muito para descobrir [...] Foi uma sorte e um prazer, para sempre com Alvorinha e com a pensão Toledo no coração", pode ainda ler-se na publicação.

