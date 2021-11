Inês Castel-Branco é a protagonista de 'Para Sempre', a novela que estreou esta segunda-feira e que ocupa agora os serões da TVI. A atriz dá vida a Clara, uma mulher doce que "encontrou o amor muito cedo e sente que foi abandonada porque ninguém lhe explicou porque é que o Pedro [Diogo Morgado] foi embora".

Reencontra o antigo amor na semana em que o Lourenço [Pedro Sousa] a pede em casamento. "Dentro dela vai haver uma grande confusão. É uma personagem muito querida, acho que o público vai gostar muito dela", afirmou a atriz em declarações aos jornalistas.

Um dos temas que marca o seu papel é o drama da infertilidade e do aborto - problema que Inês Castel-Branco enfrentou na vida pessoal e que a ajudou a envolver-se com a personagem.

"É importante haver espaço para as pessoas desanuviarem nas novelas, mas também é muito importante levar estes temas para as casas e famílias e tentar que algumas mulheres se sintam menos sozinhas por saberem que aquela personagem sofre do mesmo problema", declarou.

"A primeira descrição da personagem que eu li achei que havia muitas coisas parecidas comigo, esta vontade de ter uma família, a relação com as crianças, este problema de infertilidade, o facto de não querer incomodar as pessoas com os seus problemas… Há outras que não tem nada a ver. Na questão da infertilidade, eu, Inês, nasci com este problema, com ela foi causado, o que acho que ainda deve ser pior. Passei pelo mesmo, talvez seja mais fácil, neste tema, interpretá-la", continuou.

"Houve situações mais para a frente relativas à fertilidade que para mim foi muito fácil chegar àquela emoção. Foi lembrar-me do que aconteceu comigo, das vezes que perdi bebés. Já me aconteceu há muito tempo, acho que foi quase uma catarse, fechar esse capitulo, até porque a minha história é muito feliz, eu acabei por ter um filho", rematou.

Inês Castel-Branco revelou, em 2019, que teve de ser operada devido a um problema congénito e que sofreu dois abortos. A atriz é mãe de Simão, de 11 anos, fruto da relação com Filipe Pinto Soares.

