Na semana passada, no dia 5 de junho, Betty Grafstein chegou a Nova Iorque, Estados Unidos, regressando desta forma a casa. A mulher de José Castelo Branco esteve em Portugal durante um mês e meio, permanecendo a maior parte desse tempo internada no hospital devido a uma queda que sofreu.

Este foi um período marcante na sua vida uma vez que fez queixas de violência doméstica contra Castelo Branco, estando atualmente separada do socialite e, segundo a imprensa, a preparar o processo de divórcio.

Uma das pessoas que ajudou Betty nas denúncias de agressão foi Abel Dias.

Ainda esta segunda-feira, 10 de junho, Abel partilhou inclusive uma fotografia com Betty, garantindo que teve "permissão" da própria para tal.

"Brincando, com o ar feliz que podem ver, disse: 'I am what I am' (Eu sou o que sou)", descreveu, notando que as "maquilhagens e visuais" lhe eram impostas.

"Olhem para a foto e vejam como esta senhora de 95 anos está bem consciente e com este sorriso por ter encontrado a liberdade de quem não quer mais ver pela frente", completou.

Veja a partilha:

© Instagram - Abel Dias

