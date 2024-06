Após um mês e meio em Portugal - período durante o qual esteve internada num hospital privado - eis que Betty Grafstein já regressou aos Estados Unidos.

Tendo isto em conta será retirada a José Castelo Branco a pulseira eletrónica, medida de coação que lhe foi aplicada pelo tribunal e que o impedia de se aproximar da mulher.

"As medidas de coação que são aplicadas pelo Estado português, ainda que sendo um país da União Europeia, não têm força vinculativa no território norte-americano, portanto, lá ele está livre para fazer aquilo que quiser", notou a advogada Suzana Garcia no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 6.

A advogada aproveitou a ocasião para criticar as imagens de Betty que foram recentemente divulgadas. "Acham que algum de nós gostava de ser filmado daquela forma?", questiona.

"Alguém pediu autorização à Betty dizendo: 'olha, Betty, tem lá calma que nós vamos gravar isto para depois colocar no telejornal? Se fosse amiga de uma pessoa nestas circunstâncias, até gravaria para apresentar às autoridades, mas jamais exibiria esta fragilidade toda a pessoas desconhecidas", considera.

