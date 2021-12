O músico tinha terminado a relação com Melanie Martin oito dias depois do nascimento do filho de ambos.

Quatro dias depois de uma polémica rutura, Aaron Carter decidiu reatar a relação com a noiva - Melanie Martin. O músico, que terminou a relação oito dias depois de o filho de ambos ter nascido, chegou a dizer que estaria preso no quarto porque a parceira não queria deixar a sua casa... mas parece que agora todos as desavenças foram ultrapassadas. De forma inesperada, Aaron Carter terá feito nas últimas horas uma publicação onde se declara à namorada. "Melanie Martin, eu amo-te por me dares o melhor presente", escreve na legenda de um vídeo do bebé. "És uma mulher incrível, és o meu tudo", continua. As palavras de Aaron Carter são agora citadas pela revista People, visto que o seu perfil foi tornado privado. "Obrigado a todos os que me têm apoiado. Relacionamentos não são fáceis, mas nós amamos, estimamos e adoramos o nosso filho", termina. Leia Também: Após separação, Aaron Carter diz que está "preso" no quarto com o filho