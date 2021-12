Pouco tempo depois da notícia do nascimento do primeiro filho, foi destacada a separação de Aaron Carter e Melanie Martin. Mas não fica por aqui.

Dias depois de ter sido comunicado o fim da relação, Aaron recorreu ao Instagram para dizer que estava "preso" no quarto porque a 'ex' se recusava a sair da sua casa, como relata o Page Six.

O artista, de 33 anos, escreveu nas stories, na manhã de sexta-feira: "Estou literalmente preso dentro do meu próprio quarto porque a minha 'ex' não sai da minha casa".

© Instagram

Recorde-se que o filho de Aaron Carter e Melanie Martin, o pequeno Prince Lyric, nasceu no dia 22 de novembro.

