No âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, assinalado esta quarta-feira, dia 25, foram várias as figuras públicas que se associaram a campanhas e usaram a sua voz para fazerem os mais diversos apelos com vista ao fim da violência contra as mulheres.

Eduardo Madeira foi um dos nomes a usar as suas redes sociais para deixar uma mensagem sobre o tema.

"A violência sobre as mulheres é uma tragédia sem fim à vista. Violência física e psicológica que deve ser denunciada. Hoje já não é como há 10 ou 20 anos. A tua denúncia conta. Procura @apav_online ou @policiasegurancapublica", apela o ator e humorista.

