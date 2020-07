Kelly Preston perdeu a vida este domingo, dia 12, depois de dois anos a lutar contra um cancro da mama. Tinha 57 anos. A mulher de John Travolta, enfrentou a doença ao lado da família, sendo notório publicamente que vivia rodeada de amor e apoio incondicional.

Mais recatada nos últimos tempos, não deixou de partilhar nas redes sociais pontuais momentos felizes com os mais próximos.

A última publicação no Instagram, note-se, data a 22 de junho e mostra a atriz na companhia do marido e dos dois filhos do casal: Ella, de 20 anos, e Benjamin, de nove.

Um registo fotográfico que se torna agora ainda mais comovente para os fãs, uma vez que é o último em que aparecem os quatro juntos.

John Travolta também fez uso da sua rede social, esta segunda-feira, para reagir à morte da companheira com uma mensagem emotiva, na qual deixa o seu agradecimento às equipas médicas que cuidaram de Kelly Preston.

