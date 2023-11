Na véspera da assembleia geral do F. C. Porto, marcada para esta segunda-feira, dia 13 de novembro, Fernando Madureira, líder da claque 'Super Dragões', deixou uma mensagem no Instagram que não passou despercebida a Pedro Teixeira.

"Amanhã temos uma assembleia que é um momento importante para o clube. Nós vamos estar presentes amanhã, como estivemos sempre presentes em todas mas, no dia de amanhã, mais que nunca, os sócios dos super dragões estarão presentes em massa", escreveu Fernando Madureira, também conhecido por 'Macaco'.

Na caixa de comentários, o ator manifestou: "Meu irmão, isto não está certo e tu sabes! O que estão a fazer ao nosso Porto já chega! Por isso faço questão de estar presente. Nós somos Porto e o que estão a fazer já não somos nós".



Mas o líder dos 'Super Dragões' não ficou por aqui e escreveu: "Pedro Teixeira, íamos já correr com o melhor presidente de todos os tempos para meter o presidente da junta de Nevogilde! Pinto da Costa sempre".



"O melhor presidente de todos os tempos, ninguém pode ter dúvidas disso, ninguém! Mas ninguém é maior do que o clube e isso aplica-se a todos como bem sabes. Saber sair pela porta grande com a dignidade que merece e não fazer 'truques' com estatutos que ninguém pode aceitar. Cada um tem a sua voz. Até amanhã", acrescentou depois o ator.

"Pedro Teixeira, para vocês o presidente da junta é maior que o clube! Tenham juízo", disse, por fim, Fernando Madureira.



