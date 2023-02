Carina Caldeira está grávida do segundo filho e já sabe qual é o sexo do bebé. A novidade foi anunciada esta quinta-feira, 2 de fevereiro, nas redes sociais da apresentadora do Porto Canal.

"O nosso coração está transbordar de alegria ao anunciar que estamos á espera de um menino! Vamos ter um casal piroso", escreveu.

"Não vemos a hora de amar incondicionalmente este baby e vê-lo crescer com a Constança", completou, referindo-se à sua primeira filha - que recentemente completou o segundo aniversário.

O bebé que está a caminho e a pequena Constança resultam ambos da relação de Carina Caldeira com Francisco Cardia.

