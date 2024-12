Elisabete Moutinho e o namorado, Pedro Pinto, resolveram fechar o ano de 2024 partilhando com os seguidores do Instagram o nome que escolheram para o segundo filho.

A antiga participante do 'Secret Story' está na reta final da segunda gravidez, esperando a chegada de um menino.

"Os últimos meses foram uma viagem única, cheia de emoções, sonhos e de um amor incondicional. Cada instante trouxe-nos mais perto do momento em que iremos conhecer o nosso segundo filho", começou por escrever o casal.

"Hoje [29 de dezembro], queremos partilhar convosco um pedaço deste sonho: o nome que escolhemos com tanto carinho, aquele que marcará o início da história do nosso bebé e será pronunciado com amor para sempre. Com imensa alegria, anunciamos que o nome do nosso bebé é Benjamin", completaram.

Elisabete e Pedro, recorde-se, já são pais de uma menina, Valentina, que completou um ano em outubro deste ano.

