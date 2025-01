Elisabete Moutinho já foi mãe pela segunda vez. A antiga participante de 'Secret Story' partilhou a boa notícia nas redes sociais.

"Bem-vindo ao mundo nosso pequeno Benjamin!", começou por dizer.

"Dei entrada no hospital já com bastantes dores pelas 04h30. Quando observada já tinha cinco dedos de dilatação, depois da epidural finalmente deixei de sentir dor e consegui 'desfrutar'. [...] Às 10h30 ele veio para os meus braços, estávamos muito emocionados. Estamos tão felizes com a tua chegada Benjamin, a Valentina em breve vem conhecer-te", referiu.

Elisabete Moutinho e Pedro Pinto já são pais de Valentina, de um ano.

