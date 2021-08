Carolina Patrocínio está de férias com a família no Algarve para as tradicionais férias de verão.

E o que também já faz parte da tradição é a habitual fotografia de família onde a apresentadora posa ao lado da mãe e das cinco irmãs.

Este ano ficou a faltar na foto apenas uma das irmãs, no caso a mana mais velha - Mariana Patrocínio.

Ao lado de Carolina na piscina e em biquíni surgem a mãe Teresa Vieira de Almeida e as irmãs Carolina, Inês, Rita, Mónica e Victória.

