De férias no Algarve com a família, Carolina Patrocínio presenteou esta terça-feira os seus seguidores do Instagram com uma fotografia onde se mostra ao lado de uma das suas irmã - Rita Patrocínio.

"Não grávida. Grávida", esclareceu a apresentadora na legenda da imagem onde surge ao lado da irmã.

Rita Patrocínio, que na imagem mostra a sua barriguinha de grávida, aguarda a chegada da primeira filha. A bebé, que deverá nascer nos próximos meses, é fruto do namorado da designer com o ator Tiago Teotónio Pereira.

