Cristina Ferreira e a TVI estão a preparar com todas as forças a próxima gala do canal, onde irão ser celebrados os 30 anos de emissão.

A diretora de Entretenimento mostrou-se esta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, a trabalhar e, na legenda, brincou com as imagens.

"Preparar a gala do próximo domingo tem sido entusiasmante e motivo de felicidade nos corredores da TVI. Não se deixem enganar pelas fotos, raramente estou sozinha no meu escritório. Para além de muitos dos melhores artistas nacionais, vão subir ao palco as pessoas que fazem a sua televisão diariamente. A fazer o quê é a questão", pode ler-se.

Importa lembrar que, como o Fama ao Minuto já lhe deu conta, Cristina e José Eduardo Moniz têm um "encontro surpreendente" marcado para este gala, embora os rumores dêem conta que ambos vivem um clima de tensão nos últimos tempos.

A gala dos 30 anos da TVI acontece já no próximo domingo e será transmitida em direto.