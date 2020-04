À semelhança de muitos profissionais da área da saúde, também José Carlos Pereira tem vindo a lutar contra a pandemia do novo coronavírus, aproveitando as redes sociais para abordar o assunto, embora que de forma breve, com os seus seguidores.

Este domingo, dia 5, por exemplo, o também ator fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual referiu o seguinte: "Ainda que cansado desta luta e provação a que todos temos estado sujeitos... EU ACREDITO. Obrigado a todos os que fazem a sua parte todos os dias. Uma boa semana a todos".

Desde logo, Zeca, como também é tratado, recebeu o apoio dos seus fãs que lhe agradeceram por todos os esforços nesta fase mais difícil.

