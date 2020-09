Depois de dois anos a colaborar com o 'Você na TV', na qualidade de comentadora criminal, a advogada Suzana Garcia anunciou esta quinta-feira, dia 10, que está de saída da TVI. A notícia mereceu a reação de Maria Vieira e foi sem 'papas na língua', como é de resto habitual, que a atriz atirou críticas à comunicação social portuguesa.

"Fui hoje informada que a Dr.ª Suzana Garcia terá sido afastada de um programa matinal da TVI onde se notabilizou por fazer comentários politicamente-incorrectos, conotados com o conservadorismo e com a Direita Política, que supostamente não agradariam a quem hoje debita algumas directrizes nessa estação de televisão", começou por referir num longo texto publicado, esta tarde, na sua página de Facebook.

Maria Vieira admite que não vê televisão nacional "há vários anos", mas assistia a algumas "intervenções da referida advogada através das redes sociais", pelo que acompanhava o trabalho da advogada na estação.

"O que terá motivado a saída da Dr.ª Suzana Garcia foram precisamente as mesmas razões que afastaram dos ecrãs a Manuela Moura Guedes, a Ana Leal, a Sandra Felgueiras e eu própria (apesar de eu não ser nem jornalista nem comentadora televisiva), que não trabalho no meu país desde o final de 2016", continuou.

"E quando, no Brasil, me assumi como uma mulher e uma actriz conservadora, cristã e nacionalista: nós pensamos e dizemos coisas que a comunicação social e sobretudo as televisões, não querem que sejam ditas, porque a comunicação social portuguesa, na sua generalidade, é de Esquerda, é mentirosa, é corrupta e vive do dinheiro público que o governo socialista/comunista sonega aos contribuintes portugueses", disse ainda.

E foi com duras críticas aos profissionais que atualmente integram o panorama televisivo nacional que Maria Vieira rematou a mensagem.

"Nos dias que correm, a televisão é basicamente o palco de gente medíocre, incompetente, histérica, mal formada, ordinária, saloia, 'saltitona' e completamente vendida ao poder instituído. A televisão é interessante para quem a faz, mas é absolutamente nefasta para quem perde o seu tempo a vê-la", finalizou.

Leia Também: Goucha despede-se de Suzana Garcia e faz esclarecimento sobre a sua saída