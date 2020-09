Manuel Luís Goucha elegeu, esta quinta-feira, a comentadora Suzana Garcia como "o rosto da manhã". A advogada despediu-se hoje do programa das manhãs da TVI, anunciando que não continuará a ser comentadora.

Uma despedida que apanhou o apresentador de surpresa e que levou a que este lhe dedicasse uma mensagem especial nas suas redes sociais.

"Só posso estar grato por durante dois anos ter tido a oportunidade de a conhecer e de com ela trabalhar. É das coisas melhores que este ofício me dá: conhecer pessoas com as suas verdades, características e até fragilidades", começa por declarar.

"Não é uma figura consensual, por certo nem gostaria de o ser, mas também por isso deixa marca. A mim profissionalmente marcou-me por não ter medo, neste tempo de tantos 'censores' encaputados. Esta manhã fui surpreendido pela sua decisão de querer (são palavras da própria) retomar projectos que havia adiado devido à sua colaboração (muito) regular no programa", continua, elogiando ainda o "inegável talento de comunicadora" da advogada.

Por fim, um recado aos que o acusaram de mentir ao dizer que não sabia que Suzana Garcia tinha tomado a decisão de abandonar o programa: "Para aqueles que já se manifestaram, sem saber coisa alguma, duvidando da veracidade da minha surpresa, deixem-me dizer-lhes que estou-me absolutamente nas tintas para o que pensam, à Suzana e, isso é que importa, é que ganhou um amigo (e eu sou dos que sabe usar convenientemente as palavras)", completou.

